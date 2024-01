Waterschap wil dit jaar nog ruim half miljard euro aan belastingen opleggen

Maar het Waterschap wil doorpakken en de achterstanden zo snel mogelijk wegwerken. Daarom beginnen ze in februari met het versturen van de aanslagen voor 2023. Voor dat belastingjaar moet in totaal 241 miljoen euro worden opgelegd. Na de zomer begint het Waterschap met het versturen voor dit belastingjaar: 205 miljoen euro.

Daardoor liep het Waterschap jaren de inkomsten van de belastingen mis en moet dat nu nog worden ingehaald. Daar is in 2022 wel al mee begonnen, maar pas in 2023 zijn vrijwel alle aanslagen voor 2021 verstuurd. Nu staan dus nog de aanslagen open voor drie belastingjaren: een deel van 2022, 2023 en 2024. Er moet daarmee dit jaar nog 511 miljoen euro aan achterstallige aanslagen worden opgelegd.

Het Waterschap moet zorgen voor veilige dijken, genoeg en schoon water in rivieren, vaarten en sloten én het schoonmaken van rioolwater. Die werkzaamheden worden betaald via de waterschapsbelasting. Het is de enige inkomstenbron voor het Waterschap. Maar met de start van het nieuwe ict-systeem van Waternet in 2020, die de belasting int voor het Waterschap, ging het fout met het versturen van de aanslagen.

Amsterdammers betalen maandelijks voor het gebruik van drinkwater, daar gaat Waternet over. Daarnaast moet ook één keer per jaar de waterschapsbelasting worden betaald aan het Waterschap. Met de belasting wordt betaald voor het watersysteem, de waterwegen, de zuivering van het rioolwater en betaal je voor oppervlaktewaterverontreiniging.

Het kan dus zijn dat sommige inwoners van de regio dit jaar drie keer een aanslag voor waterschapsbelasting op de mat krijgen. "We begrijpen dat dit heel vervelend is en bieden hiervoor onze excuses aan. Als inwoners of bedrijven in de betalingsproblemen komen, zijn er betalingsregelingen mogelijk. Daarbij proberen we zoveel mogelijk te zoeken naar een passende oplossing", aldus de woordvoerder. "Daarnaast hebben we als waterschap gekozen voor het voeren van het meest ruimhartige kwijtscheldingsbeleid dat binnen de wetgeving mogelijk is."

Hoger bedrag dan voorgaande jaren

Voor het huidige belastingjaar (2024) zijn de tarieven van de waterschapsbelasting met 35 procent verhoogd, daardoor is het bedrag een stuk hoger dan de voorgaande jaren. Deze verhoging is volgens het Waterschap nodig omdat de tarieven de afgelopen jaren te laag waren en het dagelijks werk van het waterschap fors duurder is geworden. Dagelijks bestuurder Simon Deurloo laat weten dat het Waterschap 'weer financieel gezond moet worden'. "Alleen op die manier kunnen we de maatregelen betaalbaar houden die nodig zijn om ons gebied te beschermen tegen de klimaatverandering."

Huishoudens in een huurhuis met twee of meer bewoners stijgen dit jaar van 323 euro naar ongeveer 440 euro. Voor gezin van vier met een koophuis stijgt de prijs nu boven de 500 euro. Wie alleen in een huurhuis woont, betaalde vorig jaar zo'n 200 euro, dat gaat nu bijna 270 euro worden. Volgens Deurloo moet de stijging wel worden doorgezet. "De reserves zijn bijna op. De verhoging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ruim 1,4 miljoen mensen hier veilig kunnen blijven wonen, werken en ontspannen met voldoende en schoon water."

In juli vorig jaar sprak AT5 met Deurloo over de behoorlijke stijging van de Waterschapsbelasting: