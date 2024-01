Straten van Amsterdam nl “Pasta, dat was iets om je gebit mee in je mond vast te houden”: De Straten op het Zandpad

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week gaan we langs op het Zandpad, voor een geschiedenisles met een smakelijk einde.

In de woonkamer van Perihan hangt een Iraans kleed waarop het boze oog te zien is. Perihan wil hiermee laten zien dat ze een andere achtergrond heeft, want, zo zegt ze zelf: “Ik ben wel Amsterdammer, maar geen Nederlander.” Ze is erg maatschappelijk betrokken. Zo zet ze zich in voor stichting Leefgeld. “Ik zie bepaalde maatschappelijke problemen die mij persoonlijk wel raken, ook vanwege mijn achtergrond.”

Koken, strijken en de was doen, meisjes leerden het op de Huishoudschool. In het voormalig pand van de Amsterdamse Huishoudschool aan het Zandpad, vertelt culinair journalist Onno Kleyn ons alles over het Wannée kooboek. Het kookboek, ookwel het Amsterdams kookboek genoemd, is oorspronkelijk geschreven als lesboek voor de Amsterdamse Huishoudschool. Het kookboek heeft voor Onno ook een persoonlijke lading. “Mijn oma heeft hier op de huishoudschool gezeten en omdat ik van koken hield, een hele oude hobby van mij, kreeg ik op mijn achttiende verjaardag dat kookboek van mijn oma.”

Ruim 100 jaar later is Wannée nog steeds razend populair. Het is al tientallen keren herdrukt en aangepast aan de smaak van de tijd. Samen met Onno nemen we een gerecht onder de loep dat zowel in het oude als in het nieuwe kookboek staat: 'Macaroni met tomaten.' De macaronischotel wordt al in 1910 beschreven, maar wel héél anders dan hoe we het vandaag de dag zouden doen. “Alle pasta heette toen macaroni”, vertelt Onno Kleyn. “Dat werd heel anders genoemd. Ook toen ik klein was. Pasta, dat was iets om je gebit mee in de mond vast te houden: kleefpasta.”