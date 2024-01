Kale en Kokkie smullen van Ajax-spits Brobbey: "Dat wordt een wereldspeler"

Ajax heeft in eigen huis simpel afgerekend met RKC Waalwijk (4-1). De zege kan vooral op het conto worden geschreven van Brian Brobbey. Dat zien Kale en Kokkie ook, want ze voorspellen nogal wat goals voor de Amsterdammer: "Die gaat twintig doelpunten maken", vertelt kokkie.

Hoe enthousiast de mannen over Brobbey zijn, zo ontevreden zijn ze over de Ajax-verdediging. "De gemiddelde leeftijd is 18 jaar", zegt Kokkie boos. Hij heeft wel een oplossing. "Koop Nicolás Tagliafico, dat is een enorme bak aan ervaring". En dan heeft Kale nog wel een handige constructie: "Dan halen wij hem op en brengen we Sosa meteen weg", zeg hij lachend.