'Overmars in beroep tegen wereldwijde schorsing wegens grensoverschrijdend gedrag'

Marc Overmars gaat in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing. Overmars werd in Nederland geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn periode bij Ajax. Wereldvoetbalbond FIFA nam die schorsing onlangs over en voerde die wereldwijd door, waardoor hij een jaar lang niet als technisch directeur bij Royal Antwerp FC aan de slag mag.

Zijn woordvoerder zegt tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws dat er meerdere redenen zijn om beroep aan te tekenen. "Een belangrijke reden is dat een jaar lang wereldwijd niet mogen werken buitenproportioneel is voor de overtreding, één zaak van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in Nederland is gestraft."

Overmars vertrok in februari 2022 bij Ajax na meerdere beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega's. Ajax deed in februari 2022 een melding bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), nadat een kantoormedewerkster zich een maand eerder over hem had beklaagd.

Schorsing

Hij werd afgelopen november voor een jaar in Nederland geschorst, nadat het ISR concludeerde dat Overmars in zijn periode als directeur voetbalzaken bij Ajax de regels rond Seksuele Intimidatie had overtreden. Hij had grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's gestuurd en ook drong hij verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk.

De schorsing had geen directe gevolgen voor Overmars, omdat hij inmiddels in België werkzaam is. De KNVB droeg de straf echter over aan de tuchtcommissie van de FIFA. Dat orgaan bepaalde twee weken geleden dat de schorsing ook internationaal van kracht is.

Antwerp-spelers staken Overmars gisteren nog een hart onder de riem met een spandoek. Ook een groot aantal supporters van die club betuigden hun steun met eenzelfde spandoek.