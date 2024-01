17-jarige krijgt taakstraf voor mishandeling Bijlmer Arena: "Buitensporig, zinloos geweld"

Het slachtoffer heeft zich niet meer gemeld, dus zijn verwondingen zijn niet bekend. Wel was hij volgens getuigen gewond aan zijn hoofd. De rechtbank oordeelt dat er 'door zo te handelen een aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer is ontstaan'. "Binnen de samenleving is geschokt gereageerd op dit buitensporige en zinloze geweld", staat er in het vonnis. "Dergelijke feiten versterken de in de samenleving bestaande gevoelens van onveiligheid."

De 17-jarige was eerder al veroordeeld voor diefstal met geweld in vereniging. Hij heeft geen psychische stoornis, maar wel werd door deskundigen aangeraden om hem te laten begeleiden door een coach. Het zou vooral belangrijk zijn dat hij leert spreken over zijn gevoelsleven, zodat hij 'tegenslagen en pijnlijke gevoelens adequaat leert te verwerken'.

Positieve dag- en vrijetijdsbesteding

De rechtbank was het daarmee eens. Naast de taakstraf van honderdvijftig uur, waarvan zestig uur niet opgelegd wordt omdat dat deel van de straf voorwaardelijk is, moet hij meewerken aan coaching vanuit een instelling. Ook moet hij naar school of stage gaan en meewerken aan het behouden van een 'positieve dag- en vrijetijdsbesteding in de vorm van sporten en werk'.

Van de negentig uur die deze dader moet uitvoeren wordt nog de tijd dat hij vastzat afgetrokken, maar het is niet bekend hoeveel uur hij vast heeft gezeten. Eerder werd een andere dader al veroordeeld tot jeugddetentie. Omdat hij al huisarrest heeft uitgezeten, hoeft hij zijn straf in principe niet meer uit te zitten. De uitspraak werd in december gedaan, maar werd gisteren pas gepubliceerd.