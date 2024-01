Stichtingen vullen tijdelijk lege kantoren: "Hier staan wel 300 schilderijen"

Ruimte om te leven en werken in de stad lijkt schaars. Tegelijkertijd staan er verschillende kantoorverdiepingen leeg. Zoals in Zuidoost, waar deze ongebruikte ruimte tijdelijk wordt opgevuld door verschillende stichtingen, die op zoek waren naar een plek. Bouw Woon Leef nam een kijkje.

Stichting Elance is een voorbeeld van een stichting die tijdelijk onderkomen kreeg in een leeg kantoor. De organisatie helpt meisjes en jonge vrouwen met het ontwikkelen en ontdekken van hun ambities en talenten. Ze zaten in een voormalig buurthuis en waren op zoek naar een grotere ruimte.

Sociaal ondernemer Mare Santema hielp de stichting aan een lege kantoorruimte. Amanda Carter van Elance is erg blij met hun nieuwe plekje. "Het is een hele mooie en ruime locatie. We kunnen alle studenten opvangen en ze aparte ruimtes bieden. Voor onze stichting is het heel fijn", vertelt ze.