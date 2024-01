KNMI waarschuwt voor zware windstoten

In het westen en noorden komen zware windstoten voor van 80-95 km/uur, in het zuidoosten rond 75 km/uur. De windstoten komen uit zuidwestelijke richtingen. In de ochtend wordt de wind westelijk.

Het verkeer moet rekening houden met voorwerpen die de weg opwaaien, zoals afgebroken boomtakken. Vooral op open plekken, zoals langs het IJ en de Sloterplas, kan het hard waaien.

De weerswaarschuwing is in Noord-Holland tot halverwege de middag van kracht. In de loop van vandaag neemt de wind verder in kracht af en wordt het minder onstuimig.