Groot deel van de dag gratis met de metro door storing bij inchecken

Door een storing is was het tot ongeveer 15.30 uur voor metroreizigers niet mogelijk om in en uit te checken. De metropoortjes op de metrostations in de stad waren daarom opengezet.

Door een mislukte software-update, afgelopen nacht, werken de in- en uitcheckpalen vanochtend niet naar behoren, meldt een woordvoerder van het GVB. "Er wordt met man en macht gewerkt aan een oplossing."

Metroreizigers kunnen als gevolg van de storing gratis met de metro reizen, bevestigt de woordvoerder. "Als reizigers niet kunnen in- en uitchecken, doen we ook geen kaartcontrole."

Het GVB hoopte de storing in de loop van de ochtend op te lossen, maar dat is niet gelukt. Het is nog onduidelijk wanneer dat wel het geval is.

Update 15.30 uur

Een woordvoerder van het vervoerbedrijf laat weten dat het probleem inmiddels verholpen is. Om ervoor te zorgen dat reizigers die niet konden inchecken er nog zonder uit te checken uit kunnen, blijft er op de stations een uur lang nog wel één poortje naar binnen.

"Alles is bereikbaar in Amsterdam binnen een uur, dus reizigers komen niet in de problemen", zegt de woordvoerder. "Maar denk niet dat je nog naar binnen kunt glippen, want straks zijn alle poortjes wel dicht."