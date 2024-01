Anderhalf jaar cel voor gewelddadige, maar mislukte Rolex-roof op overvol terras

Een van de twee verdachten van een brutale poging tot het stelen van een Rolex is veroordeeld tot achttien maanden cel. Het gaat om de verdachte die op 1 juli 2022 zijn handlanger op een scooter hielp weg te komen, nadat deze op een overvol terras een pistool tegen het hoofd van een slachtoffer had gehouden. De veroordeelde moet ook een schadevergoeding van 2.500 euro aan het slachtoffer betalen.

De man is schuldig bevonden aan diefstal met geweld op het terras aan de Beethovenstraat in Zuid. Hij heeft doelbewust meegewerkt aan de overval, waarbij zijn handlanger het slachtoffer bij zijn nek pakte, een pistool op zijn hoofd zette en zei: 'Doe je horloge af of ik schiet je dood'. De roof mislukte, omdat het slachtoffer zich verzette.

De man die nu veroordeeld is, bracht zijn handlanger naar het terras en wachtte hem op om samen te vluchten. Daarom is hij nu een medepleger van de overval. Ook is hij veroordeeld voor het hebben van een vuurwapen. Dat hing in een tas aan de deurklink in het huis waar hij met zijn vriendin en zijn kinderen woonde.

De verdachte die het terras op is gegaan en het pistool heeft gericht, is nog op vrije voeten. Het onderzoek naar hem loopt nog.