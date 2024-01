Verdachte aangehouden voor ernstige mishandeling in tram 17 in Osdorp

De politie heeft een man aangehouden die verdacht wordt van een ernstige mishandeling in tram 17 afgelopen zomer. Zonder aanleiding sloeg hij een medepassagier op zijn hoofd. Afgelopen najaar deelde de politie beelden in de hoop de verdachte op het spoor te komen. Nu hij is geïdentificeerd vragen zij iedereen om eerder gedeelde beelden te verwijderen.