Officier van justitie: "Geld voor Quincy Promes kwam met bakken tegelijk binnen"

"Kennelijk kwam het geld voor hem letterlijk en figuurlijk met bakken tegelijk binnen", concludeerde de officier van justitie. De voormalige Ajax-speler was ook nog afgeluisterd door de politie, vertelde ze. "Het opgenomen gesprek waarin verdachte Promes het heeft over geld en een telmachine is wat dat betreft illustratief. Dat is waar het voor verdachten allemaal om draait. Geld."

Fantasma

Het ging om twee ladingen uit Brazilië met zeezout met daarin verstopt in totaal 1362 kilo cocaïne. De tweede lading werd onderschept door de Belgische douane. Het OM koppelt de oud-voetballer aan een account op berichtendienst Sky met de naam 'Fantasma', mede door digitale gegevens die een observatieteam van de politie verzamelde.

"Wat voor hem vooral van belang is dat op zes vluchten naar diverse bestemmingen in het buitenland die telefoon is meegereisd, en dat we hebben kunnen aantonen dat hij als enige op al die zes vluchten heeft gezeten", vertelde de persofficier van justitie.