Liander zoekt nog naar oorzaak stroomstoringen: "Zou nog een keer kunnen gebeuren"

Een groot deel van de stadsdelen West, Nieuw-West en Centrum zaten gisteravond opnieuw zonder stroom. Een dag eerder was het ook al raak. Naar de precieze oorzaak van de twee storingen is het, ook voor Liander, nog gissen. De netbeheerder sluit niet uit dat het nog een keer zou kunnen geboren.

"Het is natuurlijk ontzettend vervelend voor mensen om even zonder stroom te zitten en dat die stroomstoringen er waren", zegt Heleen Makkinga van Liander. "Maandag was een vrij grote, van anderhalf uur. Die van gisteren duurder tien minuten, dus die was gelukkig wat korter."

Gisteren ging het in totaal om 57.000 aansluitingen die geen stroom hadden, maandag waren dat er zo'n 68.000. Het openbaar vervoer reed maandag op meerdere plekken niet en mensen kwamen vast te zitten in de lift.

Uitgevallen installatie

Wáár het twee keer fout ging, dat weet Liander. "Dat was in beide gevallen op elektriciteitsstation Hemweg. Daar is een installatie uitgevallen", vertelt Makkinga. Maar waarom die installatie twee keer uitviel, dat is nog onduidelijk.

"We werken nu met man en macht om te kijken waar het aan ligt. Zodra we meer weten gaan we dat zeker communiceren. We kunnen ook nog niet zeggen of er een verband is tussen de twee storingen. En het zou kunnen zijn dat het nog een keer gebeurt."