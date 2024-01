Geen nieuwe stunt Ajax Vrouwen tegen PSG, thuisduel met AS Roma volgende week cruciaal

De Ajax Vrouwen zijn er vanavond in Parijs niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Om dat voor elkaar te krijgen was een overwinning nodig, maar daar kwam Ajax eigenlijk geen moment bij in de buurt. Paris Saint-Germain was uiteindelijk met 3-1 te sterk. Wel heeft Ajax het bereiken van de kwartfinale nog volledig in eigen hand. Alles komt aan op de laatste speelronde in de poule, komende dinsdag.

Met PSG trof Ajax vanavond de ploeg die op 15 november in de Johan Cruijff Arena de allereerste tegenstander ooit was in de groepsfase van de Champions League. Die wedstrijd werd tegen alle verwachtingen in met 2-0 gewonnen.

Snelle achterstand

Na een 3-0 nederlaag in Rome en een punt in München tegen Bayern, won Ajax een maand geleden wederom in de Arena. Door die 1-0 zege op Bayern zou winst vandaag een historische kwartfinaleplek betekenen.

Maar al snel werd duidelijk dat PSG dat niet zomaar zou laten gebeuren. Na zeven minuten stond het namelijk al 1-0 voor de thuisploeg, waar Jackie Groenen in de basis stond en Lieke Martens op de bank zat. Marie-Antoinette Katoto, de spits van de Franse ploeg, schoot met een halve omhaal knap raak. Na 25 minuten spelen was het wederom raak, en weer was Katoto de doelpuntenmaker.

Tweede helft zonder grote kansen

Ajax had op dat moment niet heel veel te vertellen, maar in de 31e minuut kwam het toch terug in de wedstrijd. Nadat ze de bal van een PSG-verdediger had afgepakt, zorgde Romée Leuchter na een knappe solo en een goed schot in de korte hoek voor de 2-1. Dat werd echter niet de ruststand, want een paar minuten na de goal van Leuchter tikte Grace Geyoro van dichtbij de 3-1 binnen, nadat Ajax-keeper Regina van Eijk eerst nog knap had gered op een poging van PSG.

Na de rust verscheen Leuchter niet meer terug op het veld, onduidelijk was waarom ze in de kleedkamer achterbleef. Leuchter werd vervangen door Danique Tolhoek. In die tweede helft kregen beide ploegen uiteindelijk geen grote kansen meer. Het gevaarlijkste moment voor Ajax ontstond na zo'n twintig minuten spelen in de tweede helft, toen Tolhoek vanaf de rand het strafschopgebied op doel schoot. PSG-keeper Katarzyna Kiedrzynek tikte de bal naast. Maar heel veel meer gebeurde er niet en dus bleef het bij 3-1.

Spannende laatste speelronde

Ondanks de nederlaag tegen PSG is er nog geen vrouw overboord, want Ajax heeft alles nog in eigen hand. Door het gelijkspel (2-2) tussen Roma en Bayern eerder op de avond, staat Ajax tweede in de poule. Ook die plek is voldoende voor een plek in de kwartfinale.

Aanstaande dinsdag staat om 21.00 uur de laatste poulewedstrijd voor Ajax op het programma. AS Roma komt dan naar de Johan Cruijff Arena. Als Ajax die wedstrijd net als de thuiswedstrijden tegen PSG en Bayern weet te winnen, dan is de kwartfinale van de Champions League een feit. Zolang Bayern niet weet te winnen van PSG is ook een gelijkspel genoeg voor Ajax.