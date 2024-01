Stad nl Grote brand op sportcomplex aan Seineweg: oude clubhuis DWS in vlammen op

Op sportpark Spieringhorn aan de Seineweg in Nieuw-West is vanavond een grote brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het oude clubhuis van voetbalclub DWS komen.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Meerdere mensen laten aan AT5 weten dat er in nabijgelegen wijken een behoorlijke brandlucht hangt. "Heeft u last van de rook?", zegt de brandweer op X. "Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. De voorlichter gaat ter plaatse. Meer informatie volgt."

Grote brand aan Seineweg Inter Visual Studio

Tegen AT5 zei de brandweer rond 00.10 uur: "Op dit moment zijn we nog druk bezig met het blussen van de brand. Voor zover bekend is er één persoon naar het ziekenhuis vervoerd na het inademen van rook." DWS tijdelijk verhuisd Het gaat dus om het clubhuis van DWS, al is het gebouw sinds mei 2022 niet meer als zodanig in gebruik. DWS speelt sindsdien namelijk tijdelijk niet meer op Sportpark Spieringhorn omdat dat sportpark verbouwd wordt. Voor zeker twee jaar is DWS daarom uitgeweken naar Sportpark Sloten.

