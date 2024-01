Grote wisselingen in weer oorzaak van stroomstoringen

De twee grote stroomstoringen van eerder deze week blijken veroorzaakt te zijn door de wisseling in weersomstandigheden van de afgelopen tijd. Volgens Liander ging het als gevolg daarvan op drie plekken mis. Bij de stroomstoringen van afgelopen maandag en dinsdag werden tienduizenden huishoudens en bedrijven in West, Nieuw-West en het centrum getroffen.

Netbeheerder Liander heeft de afgelopen dagen het elektriciteitsstation aan de Hemweg volledig onderzocht. Daaruit blijkt dat het op drie plekken misging, vooral door de veranderende weersomstandigheden.

"Het is een periode erg koud geweest, waar de temperatuur nu hoger ligt. Daarnaast heeft het de afgelopen tijd veel geregend en staat het grondwaterpeil hoog. Dat heeft geleid tot vocht in het station, waardoor technische onderdelen kapot zijn gegaan", aldus Liander.

Verwarmingsinstallatie kapot

Daarnaast bleek de verwarmingsinstallatie in het station niet goed te werken. Hierdoor bleef het vochtig en kon het vocht zich verder verspreiden. "Hoewel de kapotte verwarming op zichzelf niet tot zo'n grote storing had kunnen leiden, is nu sprake van een optelsom van factoren."

De netbeheerder werkt vandaag en morgen 'met extra prioriteit' om de defecten op te lossen. Volgende week wordt er onderhoud gepleegd aan het hele station. Dat reguliere onderhoud stond al gepland.

Duizenden huishoudens

Maandag werden 68.000 huishoudens en bedrijven getroffen door een storing van anderhalf uur. Dinsdag ging het om 57.000 huishoudens en bedrijven, die storing was toen binnen tien minuten verholpen.