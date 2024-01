Bewoners en ondernemers in Geuzenveld al bijna een week last van stroomstoringen: "Hopeloos"

Dan weer licht, dan weer donker: het is sinds vorige week vrijdag de realiteit voor 62 aansluitingen rond de Burgemeester van Leeuwenlaan en het Confuciusplein in Nieuw-West. Door een onbekend probleem valt de stroom steeds uit, de laatste storing duurt al ruim 24 uur.

Maar niet alleen huishoudens hebben sinds vrijdag last van de stroomstoringen. Ook de bakker, een kapper en een restaurant in de buurt zitten zonder elektriciteit. Naast dat de lampen het niet doen, werken ook de koelingen en de oven niet en kan er niet worden betaald. De zaken moeten daardoor noodgedwongen hun deuren sluiten.

"Het is hopeloos, echt hopeloos", reageert een buurtbewoner die al bijna een week kampt met de storingen. "Emotioneel ben je er ook mee bezig. Heb je genoeg stroom om te koken, een wasje te draaien of te douchen? Alles is onzeker." De buurtbewoner moet als de stroom weer aangaat snel keuzes maken. "Ik sprong vanochtend meteen even onder de douche in de tien minuten dat er weer stroom was."

"Het is een complexe situatie, we kunnen de oorzaak niet vinden"

Oorzaak onbekend

Wat er nou precies misgaat rond het plein is voor netbeheerder Liander nog steeds niet duidelijk. "Er zit iets niet goed, maar we weten niet wat. Het is een complexe situatie, we kunnen de oorzaak niet vinden", aldus een woordvoerder. Een paar keer kwam de spanning wel weer terug, maar dan speelde het probleem toch weer op. "We doen er alles aan en snappen dat het vervelend is." De verwachting is dat de storing vanavond definitief is opgelost.

De storing waar de 62 aansluitingen mee te maken hebben, staat los van de twee gigantische stroomstoringen van maandagochtend en dinsdagavond in Nieuw-West, West en de westelijke kant van het centrum. "Dit is een storing op het laagspanningsniveau, de storingen van maanden en dinsdag was hoogspanningsniveau."

In het elektriciteitsnet is het hoogspanningsnet te vergelijken met een snelweg, het laagspanningsnet meer met de lokale wegen. Met laagspanningsstoringen gaat het vaak om een probleem in of rond een transformatorhuisje. Bij hoogspanningsstoringen zit dat in een groot elektriciteitsstation, zoals deze week bij de Hemweg. De twee stroomstoringen kwamen door de grote wisselingen in het weer van de afgelopen weken.