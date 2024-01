Petitiemakers willen Lelystad Airport direct openen voor korte vluchten

Al jarenlang wordt er gesproken over het uitbreiden van het vliegveld, zodat er vakantievluchten kunnen vertrekken. Dat moet lucht geven bij Schiphol. De landingsbaan is verlengd en er staat al een nieuwe terminal, maar of de luchthaven daadwerkelijk gebruikt gaat worden voor vakantievluchten, is tot nu toe nog onduidelijk. De opening is al meerdere keren uitgesteld.