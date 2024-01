Flevoland moet groeien? 'Verbeter dan eerst de bereikbaarheid'

De bijeenkomst was een vervolg op die van mei vorig jaar. Naar aanleiding daarvan namen de raden in Lelystad en Almere een motie aan, die aangaf dat ze alleen onder voorwaarden willen meewerken aan meer woningen en bedrijven.

Maar voor diverse politici moet eerst de bereikbaarheid op dit moment worden verbeterd. Volgens hen is Flevoland slechter af sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van NS in december. Hierdoor rijden er minder treinen naar de Randstad. Ook het busvervoer is sindsdien een drama door de problemen bij vervoersbedrijf EBS.

De avond leverde geen concrete besluiten op. Het is vooral de bedoeling dat de raden in Almere en Lelystad en Provinciale Staten de vinger aan de pols houden en hun wethouders of gedeputeerden tot actie aansporen als daar de noodzaak toe is.