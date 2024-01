Honderden paarden en vrachtwagens vol zand: Jumping Amsterdam in de RAI begonnen

Voor de 63e keer is de RAI dit weekend het walhalla voor paardenliefhebbers. Vanaf vandaag is daar weer het jaarlijkse Jumping Amsterdam, waarbij honderden paarden samenkomen voor internationale topwedstrijden.

José Woldring - Walters is een van de Amsterdamse springruiters die meedoet aan Jumping Amsterdam. "Een thuiswedstrijd," noemt ze het. Eentje waar ze het hele jaar naar uitkijkt. "Lekker op de fiets hierheen en genieten van de wedstrijden en alle goede ruiters die hier voorbijkomen", vertelt ze.

Paardenjongens en meisjes zijn vandaag ook al volop aanwezig. Ook uit onverwachte hoek: "Ik ben echt een paardenjochie", vertelt onze eigen Ajax-watcher Kokkie. "Ik ben hier het hele weekend. Als ik bij de paarden ben, kan ik pas echt goed tot rust komen."

Kritiek

Kritiek op het paardenevenement is er ook. In 2022 dienden GroenLinks en Partij voor de Dieren nog een voorstel in om te stoppen met het subsidiëren van evenementen met dieren, zoals Jumping Amsterdam, omdat sportpaarden volgens de partijen vaak last hebben van pijn en verwondingen.

Directeur Irene Verheul zegt van de kritiek te kunnen leren, maar dat het paardenwelzijn bij Jumping Amsterdam enorm hoog in het vaandel staat. "De paarden worden constant gecontroleerd en in de gaten gehouden door dierenartsen. De band tussen ruiter en paard is ook echt bijzonder. Dus ik twijfel er niet aan dat de dieren het hier goed hebben."

Jumping Amsterdam duurt nog tot en met zondag.