Aantal verkeerslachtoffers vier keer zo groot dan eerder bekend was

Het aantal verkeersslachtoffers is vier keer zo groot als tot nu toe bekend was. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (D66) op basis van een onderzoek naar verkeersveiligheid in Amsterdam. De helft van die slachtoffers zat op de fiets. Dat verschil komt doordat onderzoekers gebruikmaakten van andere gegevens.

Het is namelijk voor het eerst dat de gemeente voor onderzoek naar verkeersongevallen gebruik kan maken van de cijfers van de ambulance. Dat was voorheen vanwege privacyregels niet mogelijk. Eerdere onderzoeken waren daarom altijd gebaseerd op cijfers van de politie.

Vier keer zoveel

Daarmee komt er een ander beeld naar voren van het aantal verkeersslachtoffers in de stad. Dat lag in 2022 op 5000: "Vier keer het aantal verkeersslachtoffers dan tot op heden bekend was", zegt Van der Horst. Meer dan de helft van de slachtoffers (52 procent) was fietser. Van der Horst voegt daar overigens aan toe dat

"Het college is hierover bezorgd", schrijft Van der Horst. "Deze gegevens laten zien dat de urgentie voor meer verkeersveiligheid groot is; er zijn meer maatregelen nodig om tot onze ambitie ‘0 slachtoffers in 2050’ te komen in de stad."

E-bikes

Volgens Van der Horst laten de cijfers zien dat de 'druk' op de openbare ruimte door 'een groeiende en verdichtende stad' toeneemt. "De toenemende drukte en variatie in voertuigen en snelheid in Amsterdam heeft ook gevolgen voor de (ervaren) verkeersveiligheid in de stad."

Om die reden wil de wethouder ook nieuwe regelgeving verkennen voor zogenoemde Licht Elektrische Voertuigen, waar ook elektrische fietsen onder vallen. Zo worden er met het Rijk gesprekken gevoerd over bijvoorbeeld een verbod op opvoeren, handhaving op illegale e-bikes en het invoeren van een minimumleeftijd.