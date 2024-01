Van 't Schip hoopt op meer versterkingen: "Het liefst nu"

De Amsterdammers versloegen in het oosten van het land Heracles Almelo met 2-4. Brain Brobbey scoorde twee keer en de andere treffers maakten Steven Berghuis en Kristian Hlynsson voor Ajax. "Je ziet toch dat we kwetsbaar zijn en versterkingen zijn best welkom", sprak John van 't Schip tijdens de persconferentie na de wedstrijd.

Moeizaam, maar wel drie punten voor Ajax. "De eerste helft kon beter, maar de tweede helft kwamen we in het ritme. We creëerden veel kansen en maakten een paar goals", aldus Hlynsson. Hij ziet meer plezier in het spel en ziet dat ook terug in de kleedkamer. "Ik denk ook dat we de druk op de teams boven ons opvoeren."

Al met al was Van 't Schip tevreden: "Uiteindelijk een goede 4-2 overwinning in een hele mooie atmosfeer, met een ploeg die het ons heel moeilijk maakte, met vervelende overtredingen. Maar ik denk dat Higler zich daarin goed staande hield en zich niet liet leiden door het publiek en zijn eigen wedstrijd goed floot."

Om echt een stap te maken met Ajax denkt de trainer wel dat extra versterking noodzakelijk is. "Je ziet gewoon dat we op sommige posities dun bezet zijn." Henderson speelde de wedstrijd tegen Heracles Almelo niet mee. Van 't Schip: "Hij is belangrijk, dat zie je ook al op de trainingen. Hopelijk is hij volgende week wel gereed en dat ziet er wel naar uit dat hij met een goede week klaar is om te spelen."