Ransdorpers beschuldigen aannemer buren van verzakking van hun woning

Twee huiseigenaren hebben de aannemer van hun buren voor 200.000 euro aansprakelijk gesteld voor de verzakking van hun woning in Ransdorp. Volgens de huiseigenaren is die verzakking ontstaan toen een Volendams bouwbedrijf bij de buren een nieuwe grotere kelder bouwde. Dit gebeurde volgens de Ransdorpers doordat de geslagen damwanden zijn gaan draaien, maar volgens het bouwbedrijf klopt dat niet.

Nadat het huis van de buren werd verkocht besloten de nieuwe eigenaren het oude huis deels te laten slopen en een nieuw huis te laten bouwen met een nieuwe grotere kelder. Het ingeschakelde bouwbedrijf begon half maart 2022 met het plaatsen van een bouwkuip waarin gewerkt kon worden, zonder dat er schade aan de woning van de buren zou ontstaan. Daarvoor moesten er een constructie met damwanden worden geplaatst.

Buren voelen woning bewegen

Maar dat is volgens de twee huiseigenaren niet goed gegaan, zij hoorden al bij de sloopwerkzaamheden een krakend geluid en voelden dat hun woning bewoog. Eind maart bleek dat een van de onderdelen van de bouwkuip niet ver genoeg de bodem in kon zakken. Daarna heeft het bouwbedrijf de bouwkuip per strook verder uitgegraven en een derde en vierde zogeheten glijframe aangebracht.

De twee huiseigenaren stelden op dat moment het bouwbedrijf aansprakelijk voor de verzakking van grond rond en onder hun woning en gaven aan dat de scheuren in hun woning met de dag groter werden. Volgens hen was de grond onder hun woning al 10 centimeter verzakt. De bewoners verzochten het bouwbedrijf te stoppen met de aanleg van de bouwkuip.

Verzakking

Kort daarna meldde het bouwbedrijf aan de gemeente dat er een verzakking had plaatsgevonden tussen de bouwkuip en het huis van de buren, maar dat dit niet nadelig was voor de fundering van het huis van de buren. Het bouwbedrijf rondde de werkzaamheden aan de kelder half juli 2022 af.

De twee huiseigenaren schakelden vervolgens een specialistisch bedrijf in om een geotechnisch onderzoek te verrichten naar de verzakking. Die concludeerde dat er inderdaad een verzakking had plaatsgevonden die meer is dan een normale 'zakking' op basis van historische gegevens. Zo loopt de dakrand van de woning duidelijk niet meer recht. Ook uit meetbouten uit de voorgevel zou blijken dat er een toenemende verzakking is.

200.000 euro schade

De Ransdorpers stellen dat de geslagen damwanden zijn geroteerd, met als gevolg de verzakking van hun woning. Het bouwbedrijf voerde daar tegenin dat de fundering van het huis al slecht was, maar daar ging de rechter niet in mee. Hoewel het voorhuis al scheef stond, is dat hevig verergerd door de werkzaamheden. De totale geleden schade wordt geraamd op bijna 200.000 euro.

De rechter vindt dat de huiseigenaren voldoende hebben aangetoond dat de schade is veroorzaakt door de gedraaide damwanden. Wel krijgt het bouwbedrijf op 21 februari 2024 nog de kans om tegenbewijs te leveren om te ontkrachten dat de damwanden zijn gaan roteren.

Tegenbewijs

Als de aannemer niet slaagt in het leveren van tegenbewijs, dan gaat de rechter er vanuit dat de rotatie van damwanden de oorzaak is geweest van de verzakking en draait het bouwbedrijf op voor de geleden schade.