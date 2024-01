Huurders sloopwoningen halen verhaal bij Lieven de Key: "Slopen? bezopen!"

Een groep bewoners van vier flats in Nieuw-West voelt zich onder druk gezet door verhuurder Lieven de Key. Die wil de complexen aan de Piet Mondriaanstraat en Johan Greivestraat slopen om plaats te maken voor ruim twee keer zoveel nieuwbouwwoningen. De bewoners beklagen zich over de tijdelijke woningen die ze krijgen aangeboden en willen de garantie dat ze terug kunnen keren als de nieuwbouw klaar is. Maandagochtend gingen ze verhaal halen op kantoor van hun huisbaas.

AT5

"Slopen? Bezopen!" De flyer van Bewonersgroep Tegendruk ademt van begin tot eind verontwaardiging. Hun woningen, typische wederopbouwflats gelegen tussen de spoorlijn en de A10, staan op de lijst om gesloopt te worden. Voor de 112 sociale huurwoningen komen volgens wooncorporatie Lieven de Key zo'n 265 nieuwe appartementen terug, waarvan 135 in de sociale sector. 'Geen passend huis' Vóór met sloop kan worden begonnen, moeten de huidige huurders verkassen naar een ander huis. Maar met het aanbod is van alles mis, schrijft de bewonersgroep in hun flyer. "Bewoners die slecht ter been zijn krijgen een woning zonder lift op 3 of 4 hoog aangeboden. Of de aangeboden woning is te klein voor een gezin met kinderen. Of de aangeboden woning ligt in een buurt die te ver weg ligt om voor mantelzorg aan familieleden te kunnen geven." Samen met anderhalf dozijn andere huurders marcheert Soumaya Assaoui maandagochtend het kantoor van Lieven de Key binnen. "Wij willen weten waarom we naar zulke huizen moeten verhuizen." Met protestbordjes en getrommel op pannen zetten de bewoners hun eisen kracht bij. Die luiden: een passend huis en garantie op terugkeer als de nieuwbouw voltooid is. Enkele SP-leden zijn ook aanwezig. "We vinden ook dat de dagvaarding van tafel moet", zegt voormalig SP-raadslid Erik Flentge. Die hadden enkele bewoners van Lieven de Key ontvangen nadat ze een alternatief huis hadden afgeslagen. Een schande, vindt ook fractievoorzitter Remine Alberts: "De bewoners zijn slecht behandeld door hun verhuurder." Bewoners krijgen hun gesprek Eenmaal binnen verstomt het getrommel en geroep al snel. De demonstranten worden netjes gehoord en naar een vergaderruimte begeleid, waar - achter gesloten deuren - de huurders en hun huisbaas verder praten. Een uur later staat iedereen weer buiten, en lijken de gemoederen aardig bedaard. "Ik heb er vertrouwen in dat we eruit komen", zegt een opgetogen Assaoui.

Quote "We gaan ons stinkende best doen" Eelco Siersema, directeur Vastgoed bij Lieven de Key

Eelco Siersema, directeur Vastgoed bij Lieven de Key, zegt te snappen dat huurders geschrokken zijn door de dagvaarding. "We bekijken wat we kunnen betekenen om dat gevoel weg te nemen." Ook belooft Siersema dat hij 'zijn stinkende best' zal doen om met name de gezinnen met kinderen een passend huis in de nieuwbouw te kunnen bieden. Een harde belofte dat ieder gezin terug kan keren, durft Siersema niet te maken: "Dat is geen garantie voor de volle honderd procent, maar komt daar wel heel dicht in de buurt." Siersema en zijn collega's gaan in overleg en beloven later deze week de bewoners een update te geven. Na een groepsfoto voor het pand van de huisbaas vertrekken de huurders weer huiswaarts. De meesten hebben een brede grijns, maar niet iedereen is er gerust op. Huurder Cigdem Atik kiest haar woorden voorzichtig. "Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik vertrouw ze nog niet."