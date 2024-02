Wat heeft de 30 km regel tot nu toe opgeleverd?

De maximumsnelheid is sinds 8 december op veel wegen in de stad verlaagd van 50 naar 30 km/u. Deze maatregel moet de verkeersveiligheid bevorderen en het verkeersgeluid halveren. In Amsterdam Informeert vragen we Anne Hovingh, beleidsadviseur Fiets- en Verkeersveiligheid wat tot nu toe de bevindingen zijn.