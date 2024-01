Vondelingenkamer Amsterdam UMC nu open: "Hiermee help je zo veel radeloze moeders"

Met de officiële opening van de vondelingenkamer in het Amsterdam UMC, is er een alternatief voor moeders die ten einde raad zijn en niet voor hun eigen pasgeboren baby willen of kunnen zorgen. Eva (echte naam is bekend bij de redactie) zat zo'n twee jaar geleden in een vergelijkbare situatie: "Het is een veilige manier om jezelf en je kindje een toekomst te geven."

"De kamers bestaan omdat het heel belangrijk is dat zo min mogelijk kinderen op een onveilige plek komen, of nog erger: dat ze gedood worden." Stichting Beschermde Wieg zet zich in voor dit soort kamers, en met de Amsterdamse vestiging zijn er sinds vandaag elf kamers in Nederland waar een kindje te vondeling gelegd kan worden. "Het is echt een klein kamertje met alleen een wieg en een stoel", vertelt gynaecoloog Christianne de Groot (Amsterdam UMC) als ze de deur van de ruimte naast de spoedeisende hulp opent. "Maar dat is natuurlijk ook wat een vrouw nodig heeft: veiligheid en een laatste moment met haar kindje." Puzzelstuk meenemen Moeders die hun kindje afstaan kunnen, als ze dat willen, een puzzelstuk meenemen vanuit het wiegje. Het puzzelstuk dat blijft liggen is voor het kindje, zo kan de moeder later altijd aantonen dat dát haar kindje is als ze het weer zou willen zien. Ieder paar puzzelstukken is uniek. "Ik heb overwogen zo'n kamer te gebruiken", vertelt Eva. Dit is niet haar echte naam, maar om in de anonimiteit te blijven gebruikt ze een andere naam. Zo'n twee jaar geleden raakte Eva zwanger toen ze op straat kwam te wonen: "Ik heb het eerst genegeerd, maar op een gegeven moment kon ik er niet omheen. Ik raakte meteen in paniek, want ik kon het niet zelf veilig en goed opvoeden."

