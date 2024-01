Straten van Amsterdam nl “Nee zeggen kan altijd nog”: De Straten in de Kanaalstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week zijn we in de Kanaalstraat waar kunst en liefde hand in hand gaan.

Pascale en Angel hebben elkaar leren kennen in Taiwan tijdens een uitwisselingsprogramma van hun studie. De Mexicaanse Angel laat er geen gras over groeien en zet alles op alles om het hart van Pascale te winnen. Met succes en na een langeafstandsrelatie van een jaar komt Angel in Nederland studeren. Nu wonen ze al drie jaar samen met Travis Cat om de hoek bij de Kanaalstraat. Het is goed te zien dat kunst hun gedeelde passie is, want er valt bijna geen leeg stukje muur meer te bekennen in hun gezellige woning.

AT5

Als we bij Siomara binnenhinkelen horen we meteen over haar passie: mozaïeken. Door een misverstand krijgt ze een enorme opdracht in haar schoot geworpen waar ze “ja” op zegt, want: “Nee zeggen kan altijd nog”. Dit was een begin van een mooie carrière die zelfs langs Ajax en Floor Wibaut leidt.

AT5

Over passie voor kunst gesproken: Bij Henriette staat een etspers van 500 kilo in huis. Het apparaat is in drie delen door het raam van de bovenste verdieping getakeld. Henriette gaat dan ook niet meer verhuizen. Met de etspers maakt ze houtsnedes die ze gebruit om onder andere kinderboeken te maken.

AT5