Omwonenden Oostvaarderskliniek schrikken van onderzoeksrapport

De werkgroep Bewoners Stripheldenbuurt is geschrokken van de angstcultuur die binnen de Oostvaarderskliniek is geconstateerd. Uit een recent rapport blijkt dat medewerkers van de tbs-kliniek in Almere Buiten geen melding durven te doen van misstanden.

De misstanden binnen de kliniek hebben óók hun uitwerking op de buurt, zo stelt Khater. "Wat mij nog steeds voor ogen staat, is de verkrachting van een vrouw die in 2020 heeft plaatsgevonden door een tbs'er uit deze kliniek", aldus Khater. "Dat heeft een enorme impact gehad. Als het binnen die kliniek niet op orde is dan zal zich dat direct of indirect uitten naar buiten toe. Een tbs'er zal op enig moment op onbegeleid verlof gaan. En daar zitten de risico's."