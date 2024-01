Imane Nadif nieuwe fractievoorzitter GroenLinks

Imane Nadif is de nieuwe fractievoorzitter geworden van GroenLinks in de gemeenteraad. Het raadslid neemt het stokje over van Zeeger Ernsting, die stadsdeelbestuurder in Oost is geworden. Nadif zit sinds 2018 in de gemeenteraad voor de partij.

"Ik heb veel zin om aan de slag te gaan als fractievoorzitter en heb enorm veel energie en motivatie om keihard te werken", vertelt Nadif aan AT5. De kersverse fractievoorzitter laat weten dat de Tweede Kamer-verkiezingen haar hebben laten schrikken. "Dat gaat effect hebben op de Amsterdammers. Ik wil naast alle Amsterdammers staan, in plaats van wat het toekomstige extreem rechtse kabinet wil."

Begonnen uit frustratie

Nadif begon haar politieke carrière "uit frustratie" nadat ze van haar dochter vragen kreeg over de 'minder Marokkanen'-uitspraak van Geert Wilders. "Ik heb me ingeschreven voor een traject binnen GroenLinks om meer te leren over gemeentepolitiek. Ik heb daarna gesolliciteerd voor een plek op de lijst en kwam tot mijn eigen verbazing op plek 4 terecht."

Sindsdien is ze voor de partij niet weg te denken uit de gemeenteraad. Nadif heeft zich de afgelopen jaren in de raad onder andere bezig gehouden met groen, duurzaamheid én veiligheid. Daar wil ze als fractievoorzitter ook mee door. "Je hebt als fractievoorzitter ook andere taken waar je veel tijd aan kwijt bent, maar er zijn zoveel prangende zaken waar ik graag aandacht aan wil besteden. Inhoudelijk ga ik op mijn portefeuilles zeker door."

Toen niet, nu wel

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 werd partijleider Rutger Groot Wassink opnieuw wethouder, waardoor de plek van fractievoorzitter vrijkwam. Nadif probeerde toen ook al de fractie te leiden, maar Zeeger Ernsting werd toen boven haar verkozen. Opvallend destijds was dat tijdens de verkiezingen Nadif meer voorkeurstemmen kreeg.

In de periode als vice fractievoorzitter heeft Nadif wel veel geleerd van Ernsting. "Ik heb enorm fijn samengewerkt met Zeeger en heb als vicefractievoorzitter ook veel mogen doen. Ik ben blij voor de ruimte die ik heb gekregen om zo beter te worden. Ik neem alle lessen uit die periode zeker mee."

Nadif gaat in ieder geval de periode tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026 volmaken als fractievoorzitter. Over een mogelijke overstap richting Den Haag kan ze nog niets zeggen. "Dat is iets wat ik over twee jaar moet gaan bekijken, ik vooral heel veel zin om nu aan de slag te gaan voor de Amsterdamse fractie."