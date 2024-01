Tijdelijk 6000 zonnepanelen in toekomstige stadswijk Strandeiland

De zesduizend panelen wekken gezamenlijk zo'n 2,5 megawattuur per jaar op. Dat is genoeg om 750 huishoudens van stroom te voorzien, schrijft de gemeente Amsterdam. De bouw van de zonneweide moet dit jaar beginnen en kan naar verwachting dertien jaar blijven.

Het geld dat wordt verdiend met de verkochte stroom gaat naar maatschappelijke projecten in de stad die ongelijkheid en armoede bestrijden. Amsterdammers en Weespers kunnen via coöperatie GOED meedoen met de zonneweide en bepalen naar welke maatschappelijke projecten de opbrengst precies gaat.

"Optimaal gebruik van de ruimte"

Met de zonneweide wordt volgens stadsdeelbestuurder Oost Zeeger Ernsting optimaal gebruik gemaakt van de openbare ruimte: "Hoe mooi is het dat we deze plek in ontwikkeling tijdelijk kunnen gebruiken om groene stroom op te wekken. En dat ook nog eens in een combinatie met lokaal eigenaarschap waarmee armoede wordt bestreden", aldus Zeeger Ernsting, die deze week als stadsdeelbestuurder is begonnen.

Er wordt geprobeerd de zonneweide te laten passen bij de omgeving: "Er komen planten, bomen en kruiden tussen de installaties, altijd fijn als we insecten en vogels ook een handje op weg helpen”.

Strandeiland maakt deel uit van IJburg en ligt aan de IJburgbaai. In de toekomst worden er zo'n achtduizend nieuwe woningen gebouwd.