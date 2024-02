Flevoland moet 2441 asielzoekers opvangen en haalt dit met gemak

De provincie Flevoland moet dit jaar 2.441 opvangplekken voor asielzoekers regelen, zo heeft demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) bekendgemaakt. Dat is inclusief de plekken die nu al binnen de provinciegrenzen zijn gerealiseerd.

Dat betekent dat Flevoland de doelstelling al ruimschoots heeft behaald. De provincie huisvest momenteel namelijk al meer dan 5.700 asielzoekers. Er zijn op dit moment 3.700 plekken in de reguliere opvang en 2.078 in de noodopvang.

Het aantal asielzoekers in Flevoland zal over drie maanden wel lager liggen dan nu. De noodopvanglocatie bij Walibi gaat namelijk op 7 april dicht. Dat betekent dat er dan 1.450 opvangplekken minder zijn in onze provincie.