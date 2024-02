Vanaf 14 april rijden er minder bussen, gedeputeerde is 'gefrustreerd en geïrriteerd'

RPO

Busvervoerder EBS gaat vanaf 14 april een sobere dienstregeling rijden met minder ritten. Er blijft in elk geval elk uur een streekbus rijden in delen van Flevoland en Overijssel en een stadsbus in Lelystad, maar minder ritten moeten de dienstregeling betrouwbaarder maken.

Dat zei VVD-Gedeputeerde Jan de Reus woensdagmiddag in een vergadering van Provinciale Staten op vragen van de ChristenUnie. Hoe de nieuwe dienstregeling er uit gaat zien is nog niet bekend. Volgens EBS wordt dat ruim voor 14 april duidelijk.

"Wij willen van EBS de garantie dat op 10 december bij de invoering van de nieuwe dienstregeling de bussen rijden zoals beloofd", zei De Reus. Tot 10 december moet de vervoerder buschauffeurs aannemen en opleiden.

Personeelstekort

De Reus had begin januari al gezegd dat EBS mogelijk vanaf april tijdelijk een beperkte dienstregeling gaat rijden. Dat wordt nu dus 14 april. De versobering is nodig, omdat EBS met een volgens De Reus "uitzonderlijk hoog" personeelstekort zit.

Na de overname van het busvervoer in december zijn aanzienlijk minder buschauffeurs van Connexxion en Arriva meegegaan naar EBS dat waarop was gerekend.

Volgens De Reus heeft EBS "herhaaldelijk aangegeven" dat het zou gaan lukken om de nieuwe dienstregeling met tien procent meer busritten te kunnen rijden.

De Reus zei "ontzettend gefrustreerd en geïrriteerd" te zijn over de situatie. Als de situatie per kwartaal niet verbetert, zullen Flevoland, Overijssel en Gelderland een boete aan EBS opleggen. Dat staat in de contracten.

Betere reisinformatie

Volgens de gedeputeerde heeft EBS sinds dinsdag de informatievoorziening aan reizigers verbeterd. In de RRReis-app staan om 15 uur 's middags vermeld welke busritten de volgende dag niet kunnen worden uitgevoerd. Hopelijk voorkomt dat verrassingen voor reizigers.

De ChristenUnie vroeg speciaal aandacht voor kinderen, die met de EBS-bus naar scholen in het speciaal onderwijs gaan. Zij kunnen vaak niet goed lezen of omgaan met de reisapp, waardoor uitval van een busrit voor hen extra vervelend is. De Reus zei hiernaar te zullen kijken hoe dit kan worden opgelost.

De gedeputeerde zei dat de Regiotaxi meer zal worden ingezet om gaten in de dienstregeling van EBS op te vullen. Vervoersbedrijf Witteveen heeft voldoende taxibusjes toegezegd. Reizigers kunnen de ritten met de regiotaxi bij EBS vergoed krijgen.

EBS: Meer bussen op tijd