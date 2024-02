Politiek Den Haag sprak al sinds december over motie Lelystad Airport

178ce1e2-70d2-33b6-b82f-48d5cde2dd50 RPO

Het kwam voor buitenstaanders misschien als een donderslag bij heldere hemel: een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich dinsdag uit tegen commerciële vluchten vanaf Lelystad Airport.

Maar de motie waarover werd gestemd, ligt al sinds december klaar en op de achtergrond zijn er veel gesprekken daarover gevoerd. Dat zegt indiener van de motie, PvdD-Kamerlid Christine Teunissen.

Volgens Teunissen werd in de wandelgangen van de Tweede Kamer vooral gesproken over het tweede gedeelte van de motie, over de zogenoemde 'maatschappelijke investering'.

Daarin staat dat de regio gecompenseerd moet worden met een maatschappelijke investering. De gemeenteraad van Lelystad gaf na het aannemen van de motie ook aan een ruime compensatie te willen.



Foto: Omroep Flevoland - Omroep Flevoland

'Voedsel en energie moeten alternatief zijn'





Deze compensatie staat in de motie, zegt Teunissen. "Het kabinet moet in gesprek met de provincie en gemeenten daarover." Volgens het Kamerlid ligt daarbij voor de hand om in te zetten op de voedsel- en energietransitie. Zij zegt dat ook in die sectoren banen te creëren zijn.

Toch zijn er al veel investeringen in Lelystad Airport gedaan. Dat vinden meerdere politieke partijen kapitaalsvernietiging.

"Het is ook heel erg zonde dat het zo lang heeft staan wachten en zoveel heeft gekost", vindt Teunissen. "Maar je moet de afweging maken: gaan we door met vervuiling en overlast voor omwonenden of gaan we voor klimaat en gezondheid? Deze tijd vraagt om dappere keuzes. Datzelfde geldt voor de volksgezondheid."

'Kabinet is demissionair, wij niet'

Lelystad Airport werd vorig jaar september door de Tweede Kamer als controversieel onderwerp verklaard. Dat betekent dat het demissionaire kabinet niet over Lelystad Airport mag besluiten. "Het kabinet is demissionair, maar de nieuwe Kamer is dat niet", benadrukt Teunissen, een dag later.

Het voelt gek: de Tweede Kamer verklaart een onderwerp controversieel, maar stemt er vervolgens wel over. Volgens PvdD-Kamerlid Christine Teunissen moet je dat dus anders zien. De Kamer kan zijn stem laten horen, zegt zij, ook al neemt het huidige, demissionaire kabinet geen besluit over Lelystad Airport. "Er ligt nu een ferme uitspraak", zegt de politica.

Jarenlange strijd

Het is een gevolg van een jarenlange strijd die we voeren, benadrukt zij. "Je zag dat verschillende partijen in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen dat ze tegen de uitbreiding zijn. En toen hebben we een motie ingediend omdat we zagen dat er wel eens een meerderheid tegen zou kunnen zijn. En dat klopte inderdaad."

Zo vond Teunissen het dapper dat NSC en BBB - onderhandelpartners voor een nieuw kabinet - zich durfden uit te spreken tegen het vliegveld.

'Uitspraak geeft duidelijkheid'

De politica snapt de reacties van mensen die zich afvragen waarom niet is gewacht totdat een nieuw kabinet is aangetreden. Zo is een meerderheid in Flevoland het ook niet eens met de motie, zegt Teunissen.