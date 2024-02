Wetsvoorstel over reguleren huren in privésector: 'Hard nodig'

Wethouder wonen Reinier Van Dantzig pleit voor het reguleren van huurprijzen in de privésector, zo vertelde hij 30 januari in Trouw. Het voorstel, dat eerder werd ingediend door Hugo de Jonge, zou begin dit jaar ingaan, maar dat is nog niet gebeurd. Het zou huurverlaging voor duizenden huishoudens betekenen. Bouw Woon Leef sprak met verschillende organisaties en Amsterdamse huurders.

Op dit moment worden huren bepaald aan de hand van het puntensysteem, zo vertelt Huurteam Nederland. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar oppervlakte, de staat en isolatie van de woning. Nu geldt dat systeem alleen voor woningen met een huurprijs tot 879,66 euro per maand. Met het nieuwe beleid zouden meer woningen onder het puntenstelsel vallen en in dat geval mag de huur maximaal rond de 1023 euro per maand zijn. Het voorstel kan voor veel huurders een groot verschil maken volgens Huurteam Nederland: 'Ongeveer 80% van de huurders in Nederland zal dan onder de regeling vallen en minder huur hoeven te betalen.'

Duizenden euro's huur kwijt in de maand Bas (23) betaalt, samen met zijn huisgenoot, nu al twee jaar 2176 euro huur per maand voor 60m2 in West. 'In de vrije sector kan iedereen alles maken, er is geen grens. Ik begrijp dat het nu zo werkt, maar op een gegeven moment kan niemand het meer betalen." Bas ging in Amsterdam studeren en thuis blijven wonen was voor hem geen optie. 'Ik betaal liever meer geld dan dat ik bij mijn ouders blijf wonen en elke dag anderhalf uur moet reizen.'

Quote 'Ik was allang blij dat ik een huis had' Sophie, student

Naast Bas zijn er meer studenten die met zo'n zelfde hoge huur te maken hebben, zoals Sophie* (20). Zij moest na twee jaar haar huis in Oud-West verlaten. Zij woonde met drie huisgenoten en betaalden samen 3100 euro voor 89m2. 'Ik was allang blij dat ik een huis had. Ik heb ook geen huurcheck gedaan, omdat je overal ongeveer zo veel betaalt.' Bas vindt het goed dat de huur van de privésector wordt gereguleerd. Sophie* is iets sceptischer over het voorstel. 'Ik denk dat veel 'huisjesmelkers' hun huizen zullen verkopen omdat ze dan minder huur kunnen vragen. Verhuurders gaan hun huis echt niet voor 400 euro verhuren,' vertelt ze. Sophie* haar echte naam is bekend bij de redactie.

'Hard nodig en de hoogste tijd' De Woonbond hoort dagelijks soortgelijke verhalen van huurders met (te) hoge huurprijzen. Zij helpen huurders onder andere met zaken voor de huurcommissie. 'In de maand januari ging het al om ruim 50 meldingen. Het zijn stuk voor stuk schrijnende verhalen en de meeste situaties bereiken ons niet eens,' vertelt woordvoerder Mathijs ten Broeke. Het voorstel om de privesector meer te reguleren vindt de organisatie dan ook 'hard nodig en de hoogste tijd.' Verder benadrukt Ten Broeke dat de vrije sector huurders op dit moment ook niet voor alles terecht kunnen bij de huurcommissie en vaak alleen naar de rechter kunnen stappen. 'Ook dat zal veranderen als de wet ingevoerd wordt waardoor de drempel om actie te ondernemen lager wordt.'

