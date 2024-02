Politie stelt medewerkers buiten functie en start onderzoek naar grensoverschrijdende berichten

De politie Amsterdam is een onderzoek gestart naar WhatsApp-groepen met grensoverschrijdende berichten waaraan politiemedewerkers deelnamen. In totaal zijn er negen medewerkers buiten functie gesteld, een tiende medewerker is geschorst. "Het bestaan van de WhatsAppp-groepen kwam naar voren in twee strafrechtelijke onderzoeken", schrijft de politie.