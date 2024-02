Julian Rijkhoff tekent bij Ajax: "Het waren zenuwslopende dagen"

Ajax heeft een overeenstemming bereikt met Julian Rijkhoff en Borussia Dortmund over de overgang van de 19-jarige spits. Rijkhoff tekende in Amsterdam een contract dat per direct ingaat. Tot en met 30 juni 2027, met een optie tot verlenging met nog een jaar, zal de overeenkomst worden aangegaan.

"Ik had het liever eerder gehad, maar het is uiteindelijk gelukt, ik heb er heel veel zin in"

In de zomer had hij al gesprekken en was er interesse, laat Rijkhoff doorschemeren. "Maar toen nog niet echt heel concreet, de afgelopen vier, vijf weken wel. We hebben geprobeerd dit werkelijkheid te maken", vertelt hij trots. "Ik had het liever eerder gehad, maar het is uiteindelijk gelukt, ik heb er heel veel zin in."

Hoofdscout Kelvin de Lang liet weten dat Rijkhoff zal worden toegevoegd aan de trainingsgroep van Ajax 1, maar dat hij zijn wedstrijden de komende tijd bij Jong Ajax zal gaan spelen. "We zijn heel blij dat Julian ondanks de interesse van een aantal grote clubs met volle overtuiging voor een terugkeer naar Ajax heeft gekozen om hier voor zijn kans te vechten.”