Bewoners van de Nassaukade krijgen een muur van touringcars voor de deur en vrezen voor hun uitzicht. Ruim veertig Amsterdammers kwamen donderdagavond naar de Stopera om in te spreken over de voorkeurslocatie van het Erotisch Centrum bij de Europaboulevard. Dat en meer in het AT5 Nieuws van vrijdag 2 februari, gepresenteerd door Quirien Euwe.