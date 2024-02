Marc Overmars twee keer gevraagd terug te keren bij Ajax

Overmars zou vier weken na zijn vertrek door toenmalige voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, Leen Meijaard, voor het eerst zijn gevraagd om terug te komen.

Meijaard bevestigt dat er een gesprek met Overmars is geweest, maar zegt dat hij geen concreet voorstel heeft gedaan.

Danny Blind

Een tweede poging zou zijn gedaan door Danny Blind. Hij werd op 27 december 2023 benoemd als commissaris, maar verrichte daarvoor al werkzaamheden voor de club. Blind zou aan Overmars gevraagd hebben om de ontslagen Sven Mislintat op te volgen.

"Ik denk dat als ik had doorgeduwd en gezegd had dat ik er open voor stond, dan zouden dingen in gang gezet zijn. Maar ik wil bij Antwerp FC blijven. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin", zegt Overmars tegen NOS Sport.

Terugkeer niet bespreekbaar

Wat Michael van Praag, voorzitter van de raad van commissarissen, betreft is een terugkeer van Overmars bij Ajax "niet bespreekbaar".

"Danny Blind heeft dat op persoonlijke titel gedaan. Hij was niet benoemd in de raad en heeft dat dus ook nooit namens Ajax gedaan", aldus Van Praag.

Begin 2022 raakte Overmars in opspraak wegen grensoverschrijdend gedrag naar een vrouwelijke collega. Zes weken na zijn vertrek ging hij aan de slag als technisch directeur bij de Belgische voetbalclub Royal Antwerp.

Daar moest hij zijn werkzaamheden ook neerleggen omdat de FIFA de schorsing tegen hem overnam. Overmars ging tegen dat besluit in beroep.