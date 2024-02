Motorrijder en voetganger zwaargewond na botsing op Bos en Lommerweg

Op de Bos en Lommerweg zijn een motorrijder en voetganger met elkaar in botsing gekomen. Beiden raakten daarbij zwaargewond en zijn met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De Bos en Lommerweg is volledig afgezet voor onderzoek.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur ter hoogte van het Bos en Lommerplein. Meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Team (MMT) werden opgeroepen naar het ongeluk. Beide gewonden zijn met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is nog niet duidelijk, de politie doet nog onderzoek in de straat. De Bos en Lommerweg is daardoor volledig afgesloten: zowel beide kanten van de straat voor het verkeer als de trambaan voor het openbaar vervoer.