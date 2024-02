Voetbalicoon Eric Cantona treedt als zanger op in de Meervaart: "Stijl à la Cave en Cohen"

Tijdens zijn voetbalcarrière gedroeg hij zich soms al als een rockster en nu is hij dat ook. Voetbalicoon Eric Cantona van onder meer Manchester United komt 26 april optreden in de Meervaart in Osdorp. Na zijn legendarische voetbalcarrière werd hij filmacteur, fotograaf en schilder. De 57-jarige Fransman doet nu ook nog even zijn intrede als zanger in Nederlandse theaters.

Wikipedia Commons

Van voetbalveld naar theaterpodium, voor legende Eric Cantona is het een logische stap: "Muziek is altijd een deel van mijn leven geweest. Ik heb altijd muziek opstaan. Waarom nu pas beginnen, dus vele jaren later? Simpelweg omdat het mij de tijd daarvoor ontbrak”, valt te lezen in de aankondiging. Het is niet de eerste keer dat de Fransman te horen is als chanteur. In oktober en november 2023 maakte hij een eerste tournee in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. En natuurlijk werden voetbalsteden Marseille en Manchester niet overgeslagen. Franse krant Le Parisien vergeleek zijn stijl met ‘Leonard Cohen en Nick Cave’.

Quote ''Door een klassiek gitaar-piano-snaarcombo maakt hij contact met je en tovert meteen een glimlach op je gezicht" Theaterpodium de Meervaart

Tijdens het optreden zullen nummers te horen zijn van het mini-album I’ll Make My Own Heaven, die in 2023 werd uitgebracht. Volgens de Meervaart kunnen we een kant van Cantona verwachten die intiem en diep is. "Ondersteund door een klassiek gitaar-piano-snaarcombo maakt hij contact met je en tovert meteen een glimlach op je gezicht." Karatetrap Als voetballer stond Cantona niet alleen bekend als legendarische spits maar ook vooral als het enfant terrible dat ooit een karatetrap uitdeelde aan een toeschouwer nadat de voetballer werd uitscholden. Hij werd hiervoor negen maanden geschorst. Cantona gaf daarop een persconferentie waarin hij al zijn poëtische kant liet zien: "Als meeuwen een trawler volgen, denken ze dat er weldra sardienen in zee worden gegooid."

