Man beroofd en mishandeld bij straatroof op parkeerplaats Kikkenstein

Een man is op dinsdagmiddag 12 september 2023 mishandeld en beroofd van zijn exclusieve horloge op de parkeerplaats Kikkenstein aan de Groesbeekdreef in Zuidoost. De politie is nu op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer parkeert die dag eerst zijn auto en loopt daarna naar de flat, omdat hij daar moet zijn voor zijn werk. Wanneer hij terugkomt bij zijn auto en de achterbak opent, hoort hij iemand snel komen aanlopen.

Uit het niets krijgt de man meerdere klappen op zijn hoofd en wordt hij door een tweede verdachte vastgehouden. Er ontstaat een worsteling, waarbij de twee mannelijke verdachten met geweld het horloge van de man afpakken. Daarna vluchten ze terwijl het slachtoffer gewond achterblijft.

De politie start een zoekactie, maar daarbij wordt niemand aangetroffen. De recherche start een onderzoek naar de straatroof en spreekt met verschillende getuigen.

Getuigen

De beroving is nog niet opgelost en daarom vraagt de politie getuigen om zich te melden."Ben jij nou ook getuige geweest, maar heb je nog niet met ons gesproken? Meld je dan", klinkt de oproep van de politie. Ook doet de politie een oproep naar de verdachten toe. "Ken jij de verdachte, of ben jij de verdachte? Dan wordt het dringend tijd om contact met ons op te nemen." Ook ontvangt de politie graag beelden van het voorval via beveiligingcamera's, videodeurbellen of dashcams van auto's.