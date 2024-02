Straten van Amsterdam nl Antiek en kaas: de Straten in de Kerkstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week gaan we langs in de Kerkstraat, voor verhalen met een antiek randje.

De liefde voor kunst en antiek heeft Gijs van jongs af aan meegekregen. Zijn vader werkte voor het Rijksmuseum en als kind was hij daar ontzettend trots op. Het kan dan ook geen toeval zijn dat hij zijn grote liefde in een veilinghuis ontmoette. Gijs staat geregeld met zijn vriendin op antiekmarkten in het binnen- en buitenland. Ze duikelen zo nu en dan ook bijzondere voorwerpen op. Hun huis lijkt dan net een museum. “Negentig procent van mijn collectie bestaat uit dingen die een beetje kapot of heel erg kapot zijn, want ik ben nooit rijk geweest. Mijn oude baas noemde dat: 'een poor mans collection.'”

AT5

Toen Bernd jaren geleden in de krant las dat Amsterdam: “kampioen nationaliteiten” was wilde hij hier iets mee doen. Hij belde een goede vriend op en zei: “We moeten iets doen, in plaats van klagen.” Samen kwamen ze op het idee om een boek te maken. In 'Wij Amsterdam: van Afghanistan tot Zwitserland' staan portretten van Amsterdammers die buiten Nederland zijn geboren. In een karretje achter hun auto zijn ze door Amsterdam gaan rijden om met mensen te praten. “Dan krijg je dus een hele diverse hoeveelheid mensen te zien.”

AT5

Tineke woont sinds haar eerste levensjaar in de Kerkstraat. Ze begon aan de overkant, maar voor de liefde is ze de straat overgestoken. De familie van haar man had een melkwinkel en Tineke heeft ook altijd in deze winkel gewerkt. Dat de winkel lang bestaat is al van buitenaf te zien. Op het raam staat nog een echt ouderwets telefoonnummer, met 5 cijfers. De Kerkstraat is in de loop der tijd wel veranderd, maar ondanks dat hangt er nog steeds een dorpsgevoel. "Het is niet zo, omdat ik al mijn hele leven hier in de straat woon dat ik vroeger alles leuker en beter vond. Dat heb ik niet. Omdat ik er ook in blijf, maak ik de verandering vanzelf mee.”

AT5