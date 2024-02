Politie vindt meer dan 100 kilo harddrugs in huis aan de Postjesweg

In het huis van een 38-jarige Amsterdammer aan de Postjesweg in Slotervaart heeft de politie meer dan 100 kilo drugs gevonden. Het gaat om onder andere MDMA, xtc-pillen, amfetamine, ketamine en blokken cocaïne. De bewoner is aangehouden samen met een 31-jarige vrouw, die ook in de woning was.