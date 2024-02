Beroep Overmars tegen wereldwijde schorsing verworpen door FIFA

De FIFA schorste Overmars naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij Ajax. Overmars vertrok in februari 2022 van de een op de andere dag in Amsterdam, toen bekend werd dat hij zogenoemde 'dickpics' had verstuurd naar een vrouwelijke medewerker.

Onderzoek

In Nederland was Overmars al voor twee jaar geschorst, waarvan één jaar voorwaardelijk. De straf is opgelegd door het Instituut Sportrechtspraak, dat in november een onderzoek naar het gedrag van Overmars afrondde.

Overmars ging tegen de straf van de FIFA in beroep omdat hij de lengte van de schorsing buitenproportioneel vindt.

Motivatie

Tegenover de NOS laat een woordvoerder van Overmars weten dat de FIFA de afwijzing met 'een bericht van twee zinnen' bekendmaakte. " In de eerste zin staat dat het beroep is verworpen, de tweede zin luidt dat de gemaakte kosten voor rekening van de heer Overmars zijn."

Overmars krijgt later een uitgebreide motivatie van de beslissing van de FIFA. De woordvoerder sluit niet uit dat Overmars de schorsing aanvecht bij het internationale sporttribunaal CAS, maar daarvoor wordt eerst de motivatie afgewacht.