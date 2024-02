Automobilisten nog altijd de fout in bij Frederik Hendrikplantsoen: "Borden niet gezien!"

De herinrichting van de kruising bij het Frederik Hendrikplantsoen zorgt nog altijd voor verwarde automobilisten. Zelfs na de plaatsing van verschillende borden, rijden bestuurders nog steeds op de weg die alleen bedoeld is voor de Singelgrachtgarage.

Die garage is nog niet open en automobilisten rijden massaal om het geplaatste hekje heen en sturen daar de trambaan op. Dat deden ze in januari al, toen AT5 verwarde bestuurders wees op hun fout. Als reactie daarop plaatste de gemeente borden, maar die hebben weinig effect. "Ik heb de borden niet gezien, ik dacht echt dat ik rechtdoor zou kunnen", aldus een bestuurder.

Buurtbewoner Ellen Fronik, wonend aan het plantsoen, ziet het foutenfestijn dagelijks gebeuren. Ook zij is niet onder de indruk van de borden. "Dat bord duidt aan dat het een doodlopende straat is, maar waar loopt-ie af", vraagt ze zich hardop af. "Nog steeds zou ik eraan komen rijden, dan zie ik die blauwe pijl daar en dan denk ik: ik kan over de trambaan erlangs."

Maps

Dat is precies wat talloze bestuurders dus doen. De borden zouden dat moeten voorkomen, maar ook Google Maps helpt niet mee. De app stuurt je nog gewoon in de richting van de Frederik Hendrikstraat. Vooralsnog is een bord enkele meters voor elk stoplicht dus het enige signaal dat je als automobilist krijgt wat zou moeten voorkomen dat je toch afslaat naar de verboden straat.