Dakloze gezinnen kunnen straks opvang krijgen in het oude Ronald McDonald Huis

Gezinnen die plots dakloos zijn geworden, kunnen vanaf oktober terecht in het pand waar vroeger het Ronald McDonald Huis van het VUmc zat. Dat maakt wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken) bekend. De gemeente heeft het gebouw aan de Amstelveenseweg gekocht om te gebruiken als permanente locatie voor noodopvang. Er is plek voor twintig gezinnen.

Een paar jaar geleden wilden de coalitiepartijen juist nog bezuinigen op de noodopvang voor gezinnen. De achterliggende gedachte was ook om hen te stimuleren zelf een huis te vinden, omdat een noodopvang voor kinderen 'geen goede omgeving' is. Ook de partij van Groot Wassink (GroenLinks) was destijds voor dat plan.

Structurele opvang

Drieënhalf jaar later is dus toch wat anders besloten. Een structurele opvang als dit is volgens de gemeente goedkoper dan noodopvang in bijvoorbeeld hotels. "Met een vaste plek voor noodopvang kunnen we deze gezinnen toch een veilige plek bieden waar ze zoveel mogelijk hun normale gezinsleven kunnen voortzetten", zegt Groot Wassink. De inrichting van het voormalige Ronald McDonald Huis, waar voorheen ouders bij hun zieke kinderen konden verblijven, past goed bij dat doel.

Gezinnen kunnen in principe voor drie tot zes maanden in de opvang blijven.