Tbs met dwangverpleging voor doodsteken 21-jarige Alan Lopes in Vegastraat

De rechtbank heeft de 26-jarige Begoleã F. tbs met dwangverpleging opgelegd voor het doodsteken van de 21-jarige Alan Lopes. F. verklaarde twee weken geleden dat hij zijn vriend inderdaad om het leven had gebracht omdat hij dacht dat hij een kannibaal was. F. had wanen, stelden deskundigen, en was daarom ontoerekeningsvatbaar. Het OM sprak van een brute moord, maar F. zou niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden. De rechtbank oordeelt hetzelfde, bevestigt een woordvoerder aan AT5.

Twee weken geleden was de inhoudelijke behandeling van de zaak. Een grote groep vrienden en nabestaanden van de 21-jarige Alan Lopes was aanwezig. Zij droegen shirts met een foto van de geboren Braziliaan. Begoleã F. verklaarde volop tijdens de inhoudelijke behandeling en gaf toe zijn vriend te hebben vermoord.

F. was een goede vriend van Alan Lopes, beiden geboren in Brazilië. Lopes woonde met zijn moeder en zus in een woning aan de Vegastraat in Noord, en terwijl zij een weekend naar Parijs waren besloot Lopes zijn vriend uit te nodigen om bij hem te komen slapen. F. had geen vaste woon- of verblijfplaats, hij bleef vaker overnachten omdat hij anders geld moest uitgeven aan een hotelkamer.

'Kannibaal'

Maar F. dacht dat zijn vriend een kannibaal was. "Toen ik daar kwam, begon hij een verhaal te vertellen over dat hij kannibaal was en maakte een biefstuk klaar in de airfryer". "Wij gaan biefstuk eten, ik ben kannibaal en ik ben kannibaal royaal. Ik heb twee of drie Marokkanen opgegeten", verklaarde de verdachte over Alan Lopes.

Whisky en cocaïne

Die avond werd whisky gedronken, wiet gerookt en zou ook cocaïne zijn gebruikt. Er was volgens F. een negatieve energie. "Ik voelde me niet goed die avond, maar ik besloot wel daar te slapen. Hij begon me te plagen. Hij begon allerlei grapjes te maken over mensen en dat hij kannibaal was en dat rare biefstukje te tonen. Ik vond het niet fijn."

De twee zouden op een gegeven moment naar bed zijn gegaan. Het uiteindelijke slachtoffer op zijn zolderkamer, F. sliep in de woonkamer. "Toen werd ik heel erg bang. Ik dacht dat hij me zou gaan aanvallen, omdat ik rare geluiden vanaf de zolder hoorde. Op dat moment besloot ik een mes te pakken en heel zachtjes naar boven te lopen."