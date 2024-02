RIVM roept op om geen hout te stoken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om woensdag geen hout te stoken in Flevoland en een groot deel van de rest van Noordelijk Nederland. De rook blijft hangen doordat het vrijwel niet waait en dat is ongezond.

Bij de verbranding van hout komen schadelijk stoffen vrij, van kankerverwekkende stoffen tot fijnstof en van benzeen tot koolmonoxide. Daarom raadt het RIVM aan niet stoken 'Zo voorkom je gezondheidsklachten en (geur)hinder bij jezelf en in je omgeving.'

Woensdag bleek ook uit cijfers van het CBS dat bijna één op de drie huishoudens met een haard of kachel meer stookte in 2023. De belangrijkste reden om meer hout te stoken is de hogere gasprijs.