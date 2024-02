Almere wil dat elke inwoner vanuit huis drie bomen ziet staan

Elke Almeerder moet vanuit zijn woning drie bomen kunnen zien, 30 procent van elke wijk moet in de schaduw van bomen vallen en er moet van elk huishouden op maximaal 300 meter afstand een park of andere groene plek liggen.

Het is de zogenaamde 3-30-300 vuistregel die de gemeente wil toepassen om zich te wapenen tegen de negatieve gevolgen van klimaatveranderingen. Dat staat in een visie 'Almeerse Klimaatadaptatie' van het college van burgemeester en wethouders. Donderdag wordt er in de gemeenteraad over gesproken.

De gemeente denkt ook nog aan andere maatregelen dan de vuistregel. Zoals bijvoorbeeld stenen door groen in de tuin vervangen of door wadi's aan te leggen. Dat is een soort greppel of sloot die water kan vasthouden. Na zuivering gaat het water dan in de ondergrond. Dat kan helpen tegen wateroverlast en droogte.