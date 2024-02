Straatartiesten in Paradiso, studeren in het Concertgebouw en tapdansen

In 1996 begonnen ze als een groepje straatmuzikanten met een liefde voor Jiddische muziek. Nu, ruim 25 jaar later, staan ze in een vol Paradiso. Met een nieuw nummer op een nieuw album, als ode aan de stad: "Do it in Amsterdam". En dat is niet het enige optreden dat we tijdens deze aflevering zien. Het Concertgebouw opende haar deuren voor studenten die aan het leren zijn voor tentamens. Onder het genot van live muziek wordt er hard geblokt. Maar ook tapdansen komt aan bod tijdens de voorstelling Jazzcafe.

Amsterdam Klezmer Band

De band is inmiddels uitgegroeid tot een veelgevraagde internationale formatie. Het recept van de band is eigenlijk nog altijd hetzelfde: klezmer, een vleugje jazz en wat Balkan-invloeden. Het is het twintigste album van de band, en dat wordt gevierd in Paradiso, waar wij van tevoren alvast een voorproefje krijgen. Het nummer "Do it in Amsterdam" is naast een ode aan de stad ook een cadeautje voor (bijna) 750 jaar Amsterdam, officieel in oktober volgend jaar.

Als we beginnen over vroeger, en het spelen op straat, begint een van de leden, Gijs Levelt, te glunderen: "In die tijd hadden we nog geen vergunning nodig, we konden gewoon gaan staan. We moesten het wel even afstemmen met de panfluitspelers en de Bulgaren, dan moesten we het een beetje afwisselen. Dan kwam er al snel een groepje om ons heen staan. Dan gingen we om en om spelen, dat was altijd heel leuk. Na afloop kwamen er dan mensen vragen of we op hun bruiloft konden spelen."