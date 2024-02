Diederik Ebbinge maakt musical over de Jordaan: "Een smartlap van 2,5 uur"

Presentator en acteur Diederik Ebbinge maakt in het kader van het 750-jarig bestaan van de stad een musical over de Jordaan. De musical heet 'Onze Jordaan' en gaat over het vertrek van de echte Jordanees en de komst van de yup. Volgens de makers een verhaal vol humor, melancholie en verbittering, maar vooral ook van hoop en verzoening.

In 'Onze Jordaan' blikt Greet (Ellen Pieters) op haar 80ste verjaardag terug op haar tijd in de Jordaan. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is haar man Jopie (Richard Spijkers) overleden, waardoor ze als alleenstaande moeder van twee kinderen achterblijft. In de musical wordt duidelijk dat de onderlinge saamhorigheid tussen de buurtbewoners wordt versterkt door het samenkomen met het koor de Belcanto’s, dat is opgericht door Jopie.

Het stuk wordt muzikaal ondersteund door de typische belcanto-zangstijl, bekend van Willy Alberti, Johnny Jordaan en Tante Leen. Ebbinge vertelt dat er verschillende inspiratie bronnen zijn geweest voor de musical, maar muziek was de grootste. "Ik weet niet of mensen weten dat de Italiaanse opera de oorsprong is van ons levenslied. Dat vind ik interessant."

Actrice Roosmarijn Luyten (de vrouw van Ebbinge) omschrijft het stuk als volgt: "Een smartlap van twee en een half uur eigenlijk. Met alles wat daar mooi en ontroerend aan is."